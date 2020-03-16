Минсельхоз поручил регионам обеспечить двухмесячные запасы основных продуктов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минсельхоз РФ поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продуктов сроком на два месяца. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Субъекты должны обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки", - отмечается в сообщении.

В министерстве сообщили, что ситуация на агропродовольственном рынке России стабильная, а ценовых колебаний в торговом сегменте РФ, в том числе в таких значимых категориях товаров, как макаронные изделия, консервы и крупы, нет.

"В настоящий момент ситуация на агропродовольственном рынке России стабильна, при этом перед Минсельхозом стоит задача по координации усилий на федеральном и региональном уровне для сохранения устойчивости отрасли в условиях волатильности на глобальном финансовом рынке. В этой связи министерством разработан и представлен на рассмотрение в правительство РФ ряд дополнительных мер господдержки аграриев", - отмечается в сообщении.

Ведомство создало оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках.

"В ведомстве создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках под председательством первого заместителя министра Джамбулата Хатуова и заместителя министра Оксаны Лут", - говорится в сообщении.

В Минсельхозе также сообщили, что глава министерства Дмитрий Патрушев поручил регионам в течение двух дней создать аналогичные органы и на постоянной основе анализировать имеющиеся объемы продовольствия и цены в торговых сетях.