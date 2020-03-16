{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Минсельхоз поручил регионам обеспечить двухмесячные запасы основных продуктов

В ведомстве сообщили, что ценовых колебаний в торговом сегменте РФ, в том числе в таких значимых категориях товаров, как макаронные изделия, консервы и крупы, нет - Минсельхоз.
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минсельхоз РФ поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продуктов сроком на два месяца. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Субъекты должны обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период, а также проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки", - отмечается в сообщении.

В министерстве сообщили, что ситуация на агропродовольственном рынке России стабильная, а ценовых колебаний в торговом сегменте РФ, в том числе в таких значимых категориях товаров, как макаронные изделия, консервы и крупы, нет.

"В настоящий момент ситуация на агропродовольственном рынке России стабильна, при этом перед Минсельхозом стоит задача по координации усилий на федеральном и региональном уровне для сохранения устойчивости отрасли в условиях волатильности на глобальном финансовом рынке. В этой связи министерством разработан и представлен на рассмотрение в правительство РФ ряд дополнительных мер господдержки аграриев", - отмечается в сообщении.

Ведомство создало оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках.

"В ведомстве создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на продовольственных рынках под председательством первого заместителя министра Джамбулата Хатуова и заместителя министра Оксаны Лут", - говорится в сообщении.

В Минсельхозе также сообщили, что глава министерства Дмитрий Патрушев поручил регионам в течение двух дней создать аналогичные органы и на постоянной основе анализировать имеющиеся объемы продовольствия и цены в торговых сетях.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Крупнейшие российские банки думают над повышением ставок по ипотеке
Решения будут зависеть от ситуации на финансовом рынке, отметили собеседники ТАСС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС