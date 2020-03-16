S7 рассматривает возможность реструктуризации договоров с лизинговыми компаниями

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вторая крупнейшая российская авиакомпания S7 рассматривает возможность реструктуризации договоров лизинговых платежей на фоне масштабного сокращения международных полетов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"В текущей ситуации мы ведем работу над эффективным сокращением расходов. В том числе рассматриваем варианты реструктуризации договоров со всеми ключевыми контрагентами, включая лизингодателей воздушных судов", - сообщили ТАСС в S7.