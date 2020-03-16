Торги на бирже Нью-Йорка приостановили после обвала ключевых индексов

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже временно приостановлены в понедельник после открытия в связи с падением ключевых индексов. Соответствующие данные приводятся на сайте этой торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones в первые минуты торгов потерял 2250,46 пункта (9,71%) и опустился до отметки 20953,16 пункта. Падение индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, составило 220,55 пункта (8,14%), до 2490,47 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 482,15 пункта (6,12%) до отметки 7392,73.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что такое падение ключевых индексов обусловлено решением Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции ЦБ страны, снизить ставку до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками, возникающими на фоне распространения коронавируса. Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в $700 млрд, из них $500 млрд будут приходиться на казначейские бумаги США.