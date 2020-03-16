Банки за 100 дней заключили более 5 тыс. договоров на выдачу дальневосточной ипотеки

ТАСС, 16 марта. Банки, участвующие в программе "Дальневосточная ипотека", за 100 дней действия механизма заключили более 5 тыс. кредитных договоров на 16 млрд рублей, говорится в опубликованном в понедельник сообщении Минвостокразвития РФ.

О введении льготной ипотеки на Дальнем Востоке заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

"16 марта исполнилось ровно 100 дней, как на Дальнем Востоке можно купить квартиру или дом под ипотеку 2%. На сегодняшний день более 5000 кредитных договоров на сумму свыше 16 млрд рублей заключено в рамках государственной жилищной программы "Дальневосточная ипотека". Она стартовала 7 декабря 2019 года с подписанием соответствующего постановления правительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на получение льготного кредита уже поданы более 20 тыс. заявок. По данным министерства, интерес к программе остается стабильно высоким. Подать заявку на получение дальневосточной ипотеки можно во всех субъектах округа. Сейчас заявки принимают 12 банков, до апреля их число должно увеличиться до 14.

"Ключевая цель дальневосточной ипотеки - это доступность. Мы хотим, чтобы жилье для молодых людей на Дальнем Востоке было доступным, и чтобы обходилось оно по доступным ценам. Поэтому сейчас, когда программа уже перешла в практическую плоскость нужно всем вместе - федеральной, региональной и муниципальной власти - решать проблемы в строительной отрасли, которые копились годами", - приводят в сообщении слова министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ранее поручал главам дальневосточных регионов координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.