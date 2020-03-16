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Часть летных экипажей S7 отправили в плановый отпуск из-за сокращения полетов

Ранее об аналогичной мере сообщила авиакомпания "Аэрофлот"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Часть летных и кабинных экипажей авиакомпании S7, второго крупнейшего российского перевозчика, отправлены в плановые отпуска из-за сокращения полетов по международным направлениям на фоне пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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"С учетом сокращения полетной программы по международным направлениям часть летных и кабинных экипажей сейчас находятся в плановом отпуске", - говорится в сообщении.

Ранее об аналогичной мере сообщила авиакомпания "Аэрофлот". Сотрудникам, у которых есть значительные неиспользованные отпуска, предложено ими воспользоваться, сообщили ТАСС в компании.

Ранее крупнейшие мировые авиакомпании сообщили о вынужденном сокращении штата: например, скандинавская SAS решила отправить в неоплачиваемый отпуск 90% персонала, Norwegian - 50%.

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