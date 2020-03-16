Хайнань в 2020 году вложит $348 млн в электроснабжение аграрных районов

ХАЙКОУ /Китай/, 16 марта. /ТАСС/. Южнокитайская электросетевая корпорация (ЮЭК) в текущем году вложит 2,4 млрд юаней ($348,3 млн) в развитие энергоснабжения на территории аграрных районов Хайнаня. Об этом сообщили власти островной провинции.

Как отмечается в информации, опубликованной на официальной странице хайнаньской администрации в социальной сети WeChat, ассигнования помогут создать более 5,3 тыс. объектов электрификации в сельских населенных пунктах. "Это одна из мер, направленных на повышение благосостояния малоимущих слоев населения путем обеспечения надежных поставок электроэнергии", - подчеркнули власти.

Согласно планам ЮЭК, в 2020 году на Хайнане будет построено 67 подстанций и 940 км новых линий электропередач напряжением порядка 35 кВ, а также энергетические магистрали (до 10 кВ) протяженностью свыше 6,4 тыс. км и более 1,9 тыс. трансформаторных объектов.

"Нам предстоит обеспечить стабильное выполнение работ в соответствии с поставленной задачей в условиях распространения нового коронавируса при соблюдении всех необходимых мер предосторожности", - рассказал представитель хайнаньского подразделения электрокорпорации.

Как уточнили власти провинции, в дальнейшем все более пристальное внимание на Хайнане будет уделяться развитию перспективных источников солнечной энергии.

В конце февраля администрация региона объявила о полной ликвидации бедности. Среди последних административно-территориальных единиц Хайнаня, которые перестали считаться малоимущими и экономически отсталыми, - город Учжишань и Байша-Лиский автономный уезд в центральной части острова, а также уезд Линьгао на севере. В итоге провинция выполнила еще одну из задач 13-й пятилетки (2016-2020) по формированию в КНР среднезажиточного общества.