В порту Оля открылся морской грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через границу

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. В морском порту Оля, в соответствии с приказом Минтранса России от 28 января, открыт морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ, следует из сообщения Астраханского филиала Росморпорта.

Пункт пропуска был реконструирован в целях увеличения грузопотоков, следующих в экспортно-импортных направлениях через порт, уточняется в сообщении.

В пределы пункта пропуска входят 17 земельных участков и три участка акватории пункта пропуска. На территории пункта пропуска находятся четыре причала и 25 иных объектов недвижимости Астраханского филиала ФГУП "Росморпорт".

По итогам 2019 года в морском порту Оля на причалах Астраханского филиала перевалено 533,4 тыс. т грузов, из них 505,5 тыс. т отгружено в экспортном направлении и перевалено 26,2 тыс. т импортных грузов. На четырех причалах филиала, которые входят в пределы пункта пропуска, на экспорт отгружено 66,5 тыс. т, импортных грузов - 27 тыс. т.