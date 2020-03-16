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American Electric Power внедрит облачную платформу Oracle с высоким уровнем автоматизации

Планируется, что это позволит быстрее разрабатывать новые продукты и услуги и своевременно предлагать их клиентам

ТАСС, 16 марта. Американский энергопровайдер American Electric Power (AEP) внедрит облачную платформу Oracle Utilities Opower для управления активами и оптимизации продуктов. Ожидается, что это позволит повысить уровень энергоэффективности и снизить затраты клиентов, сообщил ресурс PRNewswire.

"AEP стремится предоставлять клиентам персонализированные решения, учитывающие их тенденции и предпочтения в потреблении электроэнергии. С Opower компания сможет быстрее разрабатывать и масштабировать новые продукты и услуги и своевременно предлагать их клиентам", - отметил вице-президент группы Oracle Utilities Opower Скотт Нойман.

Oracle предоставит AEP единую платформу для работы с клиентами, основанную на аналитической модели обработки данных, учитывающей широкий спектр показателей, включая уровень энергосбережения и степень автоматизации устройств. Благодаря новым функциям программного обеспечения клиенты смогут получать персонализированные отчеты об энергопотреблении и рекомендации по возможному снижению затрат на электроэнергию.

На данный момент решения Opower используют более ста предприятий в сфере энергетики и коммунальных услуг, включая National Grid и Exelon, что позволяет компаниям обрабатывать большие массивы данных и повышать уровень процессной эффективности.

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