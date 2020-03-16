РЖД временно приостанавливает сообщение с Узбекистаном и Азербайджаном

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. РЖД с сегодняшнего дня приостанавливают курсирование поездов в сообщении с Азербайджаном и Узбекистаном, говорится в сообщении российского холдинга.

Мера связана с уведомлением "Узбекистанских железных дорог", "Азербайджанских железных дорог", сообщение закрывают в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 16 марта и до особых указаний. Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов, отмечают в РЖД.