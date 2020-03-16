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Распространение коронавируса нового типа

Группа "М.Видео-Эльдорадо" перенесла презентацию стратегии из-за коронавируса

Презентация была намечена на 24 марта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Группа "М.Видео-Эльдорадо" приняла решение отложить презентацию стратегии, намеченную на 24 марта, на более поздний срок. Об этом говорится в сообщении компании.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Москве и мире, связанной с коронавирусом (COVID-19), ограничениями на поездки и мероприятия, группа "М.Видео-Эльдорадо" приняла решение отложить презентацию стратегии на более поздний срок. Мы сообщим новую дату, как только это представится возможным", - говорится в сообщении.

Как добавили в компании, раскрытие финансовых итогов группы за 2019 год по МСФО, как и планировалось, пройдет 24 марта 2020 года.

О компании

Группа "М.Видео - Эльдорадо" объединяет розничные бренды "М.Видео" и "Эльдорадо", а также маркетплейс Goods. За 2019 год группа "М.Видео-Эльдорадо" увеличила сеть на 97 магазинов, включая 38 магазинов "М.Видео", 45 "Эльдорадо" и 14 магазинов m_mobile. Общее число магазинов группы на 31 декабря 2019 года составило 1,038 тыс.

Выручка группы по торговле электроникой и бытовой техникой "М.Видео-Эльдорадо" за 2019 год, согласно предварительным операционным данным, увеличилась в годовом выражении на 3,8% и достигла 437,5 млрд рублей. Продажи сети "М.Видео" показали за 2019 год рост на 4,6% по отношению к 2018 году и достигли 292,5 млрд рублей. Онлайн-продажи "М.Видео" почти удвоились в 2019 году по сравнению с показателем 2018 года до 116,4 млрд рублей. За 2019 год "М.Видео" увеличила сеть на 38 магазинов и открыла 14 магазинов m_mobile.

Контролирующим акционером ПАО "М.Видео" является ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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