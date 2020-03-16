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Росатом планирует начать строительство малой наземной АЭС в 2024 году

Запуск запланирован на 2027 год

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает, что в 2024 году может получить лицензию на строительство наземной АЭС малой мощности и в этом же году начать строительство станции. Ввод энергообъекта в этом случае может состояться в 2027 году. Об этом сообщает корпоративное издание госкорпорации "Страна Росатом".

"Предположительно в 2024 году Росатом получит лицензию на строительство. В том же году начнется сооружение станции, запуск запланирован на 2027 год", - пишет "Страна Росатом".

Корпоративное издание госкорпорации в октябре 2019 года со ссылкой на главу Росатома Алексея Лихачева сообщало, что госкорпорация определила в России две площадки для потенциального строительства атомных электростанций (АЭС) малой мощности - это Челябинская область и Якутия.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) Росатом и Якутия заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности. Глава Якутии Айсен Николаев в кулуарах форума сообщил ТАСС, что площадку для строительства АЭС мощностью 50 или 75 МВт планируется окончательно определить в 2020 году.

Международный интерес

Лихачев, выступая на 63-й Генеральной конференции МАГАТЭ в сентябре 2019 года, отметил, что строительство АЭС с реакторами малой и средней мощности является одним из перспективных направлений в атомной энергетике будущего.

Президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов, которого цитирует "Страна Росатом", отмечает, что у атомных станций малой мощности очень хорошие перспективы в разных странах, в том числе европейских.

"Мы уже видим серьезную конкуренцию в этом сегменте со стороны ведущих вендоров и готовы предложить экономически эффективные и референтные технологии", - цитирует Пакерманова "Страна Росатом".

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