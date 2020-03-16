"Вкусвилл" сообщил о сбоях в доставке продуктов из-за роста заказов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Торговая сеть "Вкусвилл" фиксирует сбои при доставке продуктов из-за роста числа заказов на фоне информации о распространении нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте сети.

"В связи с обстановкой с коронавирусом количество заказов на доставку так резко возросло, что наше приложение "Вкусвилл экспресс" сбоит и возможно существенное увеличение времени ожидания доставки", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, ее горячая линия продолжает принимать обращения и работать с ними. Кроме того, будет усилена команда, занимающаяся доставкой. "Мы доработаем приложение как можно скорее", - заверили представители сети.

Увеличился спрос на доставку продуктов и у X5 Retail Group. "В условиях возросшего спроса мы временно скорректировали условия доставки, чтобы сохранить высокий уровень сервиса, - увеличили время и минимальную сумму заказа. Наши мощности работают в полную силу и мы оперативно увеличиваем ресурсы доставки, число машин и курьеров", - сообщил представитель компании.

В X5 также отметили, что сформировали достаточные запасы товаров, чтобы обеспечить потребности клиентов. "Поставщики осуществляют поставки согласно графику, по наиболее востребованным категориям мы увеличиваем объемы закупки", - добавил ее представитель.

Как убедился корреспондент ТАСС, интернет-магазин "Перекресток", в частности, увеличил минимальную сумму заказа в Москве и Московской области с 1 тыс. до 4 тыс. рублей, при этом бесплатная доставка стала доступна при заказе от 10 тыс. рублей или от 4 тыс. до 9 тыс. 9999 рублей, если она оформляется с 08:00 до 24:00. Возможность выбрать двухчасовой слот для доставки осталось только для тех, у кого стоимость заказа превышает 10 тыс. рублей.