AFP: Renault закроет свои заводы в Европе

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Французский автопроизводитель Renault принял решение закрыть заводы во Франции на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в компании.

При этом официально никаких коммюнике пресс-служба Renault в понедельник не распространяла. Как отмечает агентство, изначально с требованием перевести сотрудников на удаленную работу и остановить работу предприятий выступила ячейка профсоюза Всеобщая конфедерация труда (CGT) в этой компании.

Ранее Французская группа компаний Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) объявила о закрытии своих европейских заводов на фоне эпидемии коронавируса. Аналогичное решение принял автоконцерн FCA (Fiat Chrysler Automobiles) и французский производитель шин Michelin.