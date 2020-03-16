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Распространение коронавируса нового типа

AFP: Renault закроет свои заводы в Европе

По данным агентства, с требованием перевести сотрудников на удаленную работу и остановить работу предприятий выступила ячейка профсоюза Всеобщая конфедерация труда

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Французский автопроизводитель Renault принял решение закрыть заводы во Франции на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в компании.

При этом официально никаких коммюнике пресс-служба Renault в понедельник не распространяла. Как отмечает агентство, изначально с требованием перевести сотрудников на удаленную работу и остановить работу предприятий выступила ячейка профсоюза Всеобщая конфедерация труда (CGT) в этой компании.

Ранее Французская группа компаний Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) объявила о закрытии своих европейских заводов на фоне эпидемии коронавируса. Аналогичное решение принял автоконцерн FCA (Fiat Chrysler Automobiles) и французский производитель шин Michelin.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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