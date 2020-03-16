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Распространение коронавируса нового типа

Минсельхоз не ожидает роста цен на продукты из-за закрытия границ с Белоруссией

В российском ведомстве сообщили, что к ним не поступала информация об ограничении грузовых перевозок из Белоруссии

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минсельхоз России не ожидает роста цен на основные категории продуктов из-за закрытия границ с Белоруссией, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В Минсельхоз не поступала информация об ограничении грузовых перевозок из Республики Беларусь, в связи с чем министерство не ожидает перебоев поставок продовольствия в РФ. Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания", - сказал представитель министерства.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия закрывает границу с Белоруссией для предотвращения распространения коронавируса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что его озадачило такое решение и он намерен обсудить ситуацию с Владимиром Путиным.

Теги
БелоруссияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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