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Российский рынок акций начал неделю резким снижением вслед за мировыми площадками

Аналитики не исключают, что во вторник может сформироваться технический отскок после мощной волны продаж
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций, рухнувший на открытии торгов на 4%, в течение дня отыграл часть падения. Индекс Мосбиржи по итогам дня снизился на 2,14% - до 2266,9 пункта, индекс РТС - на 2,5%, до 966,93 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Доллар вырос на 2,08% - до 74,1 руб., евро подорожал на 2,4% - до 82,67 руб.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 13,6% - до $30,3 за баррель.

Внешний фон

Темпы распространения коронавируса за пределами Китая продолжают расти, а меры поддержки мировых финансовых регуляторов пока не смогли убедить участников торгов в их результативности. ФРС США во второй раз экстренно понизила ставку до 0,00-0,25%, а также заявила, что планирует удерживать ставку на околонулевом уровне до стабилизации ситуации. В той или иной степени регуляторы всех стран объявили о мерах поддержки своих финансовых рынков.

Тем не менее, мировые площадки на прошлой неделе пережили настоящий обвал, потеряв от 5-6% на материковом Китае до 13-23% в Европе и России. В понедельник падение индексов продолжилось, усугубляясь очередным снижением цен на нефть.

Российский рынок завтра

Во вторник рыночные настроения будут по-прежнему чутко реагировать на информацию о развитии ситуации с коронавирусом. Инвесторы также продолжат следить за сигналами со стороны центробанков и нефтеэкспортеров, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Из макростатистики, которая будет опубликована 17 марта, он отмечает данные по объему промышленного производства в Японии за январь, мартовский индекс экономических настроений ZEW в Германии, а также на данные по розничным продажам и объемам промпроизводства в США в феврале. В России в этот день Enel опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2019 год.

В "БКС Премьер" не исключают, что во вторник на российском рынке может сформироваться технический отскок после мощной волны продаж. По оценкам компании, индекс Мосбиржи может формироваться в пределах диапазона 2200-2300 пунктов, курс доллара - 74-77 руб.

Теги
СШАРоссияКитайРаспространение коронавируса нового типаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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