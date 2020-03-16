Малый бизнес в 2019 году заключил контракты с заказчиками Крыма на 1,1 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Малый бизнес заключил в 2019 году через площадки электронных магазинов в Крыму более 600 тыс. контрактов на общую сумму 1,1 млрд рублей, об этом сообщается в понедельник на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) со ссылкой на интервью главы Крыма Сергея Аксенова об опыте региона по реализации указа президента РФ, утвердившего Национальный план развития конкуренции на 2018-2020 годы.

Ранее правительство РФ поручило ФАС подготовить проект национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы. Глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев в свою очередь говорил, что план должен быть внесен в правительство до 1 апреля 2020 года.

"По итогам 2019 года из общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в Республике Крым, проведенных конкурентным способом (аукционы и конкурсы), доля контрактов, заключенных с СМП, составила 23,2%. При этом доля всех заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по всем конкурентным процедурам закупок товаров, работ, услуг [по закону о госзакупках] составила 81,6% общей стоимости заключенных в республике государственных и муниципальных контрактов за 2019 год. Таких результатов удалось достичь благодаря тому, что малые закупки (до 100 тысяч рублей) в республике проводятся только через электронные магазины. В 2019 году таким способом заключено более 606 тысяч договоров на 1,1 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Аксенова.

Глава Крыма отметил, что в таких закупках участвуют только субъекты малого предпринимательства (СМП), так как суммы договоров незначительные. "Эту практику закупок малого объема через электронный магазин Совет министров (Крыма - прим. ТАСС) порекомендовал в 2020 году применять всем муниципальным образованием республики, так что показатели по участию СМП в торгах еще больше увеличатся", - добавил Аксенов, его слова также приводятся на сайте.