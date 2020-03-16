Национальную премию "Бизнес-успех" перенесли в онлайн из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Финал национальной предпринимательской премии "Бизнес-успех", проводимой в рамках форума "Территория бизнеса - территория жизни" проведут в онлайн-режиме. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба оргкомитета премии.

"Мы понимаем ответственность, с которой мы должны подходить к организации больших деловых мероприятий. Поэтому готовы переносить предпринимательский конкурс и главные выступления в онлайн. У нас больше полутора тысяч зарегистрированных участников. Мы ждем их онлайн", - приводит пресс-служба слова Дарьи Сунцовой, руководителя оргкомитета премии.

В рамках мероприятия, которое должно состоятся 19 и 20 марта, планируются выступления 50 представителей бизнеса. Участники конкурса будут представлять свой опыт развития бизнеса по видеосвязи, а жюри будет их оценивать удаленно - через digital-платформу.

Премия "Бизнес-успех" является совместным проектом общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты РФ, при поддержке Корпорации МСП. В качестве соорганизатора премии выступает Российский экспортный центр.