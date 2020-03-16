Эксперты: аграрии Юга РФ могут понести затраты в посевную 2021 г. из-за роста курса валют

"И удобрения, и средства защиты [от вредителей] аграрии в основном приобретают осенью, когда уже собран урожай, есть финансовые ресурсы на то, чтобы сделать заготовки на следующий сезон, то есть это происходит не в период проведения полевых работ, а до них каждый сельхозтоваропроизводитель заботится о том, чтобы они уже были у него в закромах. Сейчас [сеются] яровые: кукуруза, подсолнечник, соя, овощные культуры, кормовые. На сегодняшний день все готовы провести весенние полевые работы без оглядки на этот вирус", - сказал ТАСС председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Виктор Сергеев.

На фоне снижения цен на нефть рубль дешевеет по отношению к американской и европейской валютам. Российский рынок снижается на фоне роста опасений инвесторов из-за пандемии коронавируса.

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Аграрии Юга России могут понести дополнительные затраты при подготовке к посевной кампании 2021 года из-за продолжения роста курса доллара и евро и экономических последствий пандемии коронавируса. В этом году пандемия не повлияет на работу сельхозпроизводителей Краснодарского края, так как все необходимое сырье к нынешней посевной кампании было закуплено еще осенью 2019 года, рассказали опрошенные ТАСС эксперты отрасли.

Он пояснил, что какой-либо угрозы в текущем сезоне нет и озимым культурам, так как они были засеяны еще в конце 2019 года. При этом он отметил, что аграрии могут понести дополнительные затраты при подготовке к посевной кампании 2021 года, если экономические последствия пандемии коронавируса к осени 2020 года сохранятся. "Если в период подготовки к следующему сезону будут действовать ограничения на поставки из-за рубежа, конечно, это негативно отразится на отрасли. Это касается отдельных сельскохозяйственных культур - это садоводство и сахарная свекла", - отметил собеседник агентства.

Сергеев отметил, что в большей степени все зависит от самих сельхозпроизводителей: используют ли они семена и саженцы импортной или отечественной селекции.

Незначительное подорожание

Гендиректор одного из крупнейших производителей яблок на Кубани компании "Южные земли" Олег Рьянов рассказал ТАСС, что закупка импортных саженцев у садоводов является вынужденной мерой. "У нас до сих пор отечественное питомниководство не в состоянии обеспечить необходимым количеством качественного посадочного материала, поэтому для тех, кто завозит саженцы из-за границы, действительно есть проблемы. Проблемы возникают у тех, кто сейчас закладывают молодые сады на импортных саженцах. У нас есть свой питомник, который позволяет удовлетворять внутренние потребности компании", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что производители пока не отмечают резкого роста цен на удобрения и препараты для защиты от вредителей. "Будем наблюдать дальше, как будет развиваться ситуация", - резюмировал Рьянов.

Генеральный директор другого краснодарского предприятия - сахарного комбината "Курганинский" - Евгений Тимошенко рассказал ТАСС, что подорожание пока существенно не отразилось на расходах.

"Стоимость выросла на препараты и семена, расчет по которым производится в валюте. Курс валют вырос примерно на 15% - на столько изменились их закупочная стоимость. Расчеты с поставщиками у нас окончательно производятся в октябре-ноябре, поэтому конкретно здесь и сейчас изменения курса валют на нас никак не сказалось. Вопрос в том, какой курс будет в октябре-ноябре", - сказал Тимошенко.

Руководитель дивизиона круп одного из ведущих российских агрохолдингов "Националь" Алексей Попов также рассказал ТАСС, что продукция отрасли, которая зависит от курса валют, начинает дорожать, но у крупных производителей есть определенное преимущество. "В целом у нас база партнеров давно сформирована, взаимодействие с ними устойчивое, поэтому пока мы не испытываем каких-либо трудностей", - резюмировал собеседник агентства.

Увеличить производство

Как сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, власти региона готовы увеличить объемы производства продовольственных товаров, чтобы не допустить в стране дефицита продукции из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

"Сейчас в ряде регионов России значительно вырос спрос на продовольственные товары. В нашем регионе на сегодняшний день обстановка стабильная, угрозы продовольственной безопасности нет. Наш АПК развивается динамично, и мы в полной мере обеспечены социально важными продовольственными товарами краевых производителей, в том числе консервами, крупами, макаронными изделиями. Более того, если будет необходимо, то мы готовы увеличивать объемы производства, сырьевые и производственные ресурсы для этого есть, что подтверждают сами производители", - сказал Коробка.

Он отметил, что на Кубани не прогнозируют дефицита каких-либо видов продукции. Также, по его словам, власти региона намерены контролировать возможный рост цен на социально важные товары и не допустить их увеличения выше уровня инфляции.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России, эксперты неоднократно называли Кубань житницей России и гарантом продуктовой безопасности страны. Основным видом экспортируемой продукции является зерно. Краснодарский край является одним из лидеров по производству сахара в РФ, в регионе работают 16 сахарных предприятий, их мощность позволяет за год переработать 12 млн тонн сырья. Также Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны, регион поставляет разные виды культур в другие субъекты РФ.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования, один из них - в Краснодарском крае.