Индекс Лондонской фондовой биржи упал на 4% к закрытию торгов

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи по итогам торгов в понедельник потерял 4%, отыграв часть утренних потерь, когда падение котировок достигало 7%.

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Как свидетельствуют данные торгов, размещенные на сайте биржи, FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, снизился на 215 пунктов, до 5151 пункта. Более широкий индекс FTSE 250 потерял 7,8%, опустившись на 1212 пунктов, до 14350 пунктов.

Бумаги международного авиационного холдинга IAG, в состав которого входят авиакомпании British Airways и Iberia, за день подешевели на 27%, бюджетного авиаперевозчика EasyJet - на 19,3%, туристического оператора TUI - на 12,7%.