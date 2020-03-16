Торговые сети отметили незначительное повышение спроса на продукцию длительного хранения

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса в РФ не привело к ажиотажному спросу на продукты питания, рассказали опрошенные ТАСС представители рынка и власти регионов. В то же время представители торговых сетей отметили рост продаж отдельных видов продуктов и товаров длительного хранения, не исключив, однако, что это может быть реакцией как на рост курса иностранной валюты, так и на новые подтвержденные случаи заболевания в России.

Двойное влияние на рынок

На рынок ретейла сейчас одновременно влияют два фактора - коронавирус и повышение курсов валют, отмечают опрошенные ТАСС представители бизнеса и власти. По словам заместителя генерального директора сети SPAR в Калининграде Алексея Елаева, магазины отмечают незначительное повышение спроса, однако не могут точно объяснить, с чем оно связано. "В целом у нас спрос чуть выше обычного, но это волна такая же, как при повышении курсов валют. Возможно, одно на другое наслаивается. Но в целом повышение спроса не носит ажиотажного характера. Мы понимаем, что население ведет себя относительно спокойно", - сказал ТАСС Елаев.

В пресс-службе торговой сети "Лента" в Санкт-Петербурге отметили незначительное повышение спроса на товары с длительным сроком хранения - моющие средства, средства гигиены. Товары с длительным сроком хранения стали больше приобретать и в сибирских регионах.

В Кемеровской области, где в субботу было выявлено два случая заражения коронавирусом нового типа у прибывших из Италии граждан, торговые сети отметили повышенный спрос на крупы, сахар, макаронные изделия, растительное масло. О росте спроса на товары этой группы сообщили также в новосибирском торговом холдинге "Сибирский гигант". "Рост спроса массовый начался вчера, возможно, это связано с распространением информации о том, что случаи заражения коронавирусом выявили в соседней Кемеровской области. В воскресенье продажи выросли на 50-80% по таким категориям товаров как крупы, макароны, консервы мясные и рыбные. Спрос также заметно увеличился на молочную консервацию и сахар. Сегодня также видим увеличение выручки в целом по холдингу, но за счет каких групп товаров и насколько, сказать пока сложно", - сказала ТАСС директор по маркетингу и рекламе торгового холдинга Мария Бей.

В большинстве же регионов РФ ни власти, ни владельцы торговых сетей не наблюдают паники. "Никто с полок товары не сметает. В торговых сетях достаточный запас продуктов. <...> Так что никакого напряжения в Крыму нет", - сказал ТАСС в частности замминистра промышленной политики Республики Крым Ян Латышев. Министр экономического развития и торговли Республики Адыгея Геннадий Митрофанов отметил, что ситуация в торговых сетях региона не отличается от обычной, а всплески спроса "связаны либо с продажей акционных товаров, либо днями выдачи зарплаты или аванса".

Проблем с продуктами нет

Несмотря на повышенный спрос на отдельные виды продуктов и товаров, власти и представители магазинов заверяют, что созданных запасов будет достаточно для удовлетворения существующего спроса. "Товарные запасы в предприятиях розничной и оптовой торговли имеются в достаточном количестве. В соответствии с проведенным мониторингом, на разные группы товаров запасы в торговых сетях составляют от восьми до 20 дней. Кроме того, практически все торговые сети имеют свои распределительные центры, расположенные в городах Кемерово и Новосибирск, на которых запасы продуктов питания составляют в среднем 21 день, каждые десять дней осуществляются поставки", - сообщили ТАСС в департаменте потребительского рынка и развития предпринимательства Кемеровской области.

Как сообщил журналистам председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, запасов продовольствия в городе хватит не менее чем на два месяца, даже если их не пополнять. "Все попытки расшатать ситуацию в части продовольственной безопасности беспочвенны. Мы ежечасно докладываем в Минпром состояние запасов и цен на продовольствие. На настоящий момент говорить о каких-то кризисных явлениях преждевременно: у нас сформированы огромные запасы продовольствия, никакого недостатка не существует. Запас - более чем на два месяца, это в несколько раз больше, чем было в 2014 году. Безусловно, мы сейчас стопроцентно обеспечены", - сказал Соловейчик.

Контроль со стороны властей

К контролю за продуктовой безопасностью подключились и власти на местах: в регионах мониторят ситуацию в магазинах и готовы в случае необходимости помочь с формированием запасов. "У нас проводится постоянный мониторинг обеспеченности, поэтому мы ситуацию контролируем, все видим", - сказал ТАСС в частности министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил республиканскому правительству сформировать штаб по контролю за наличием продуктов первой необходимости в торговых сетях. Решением этого вопроса будут заниматься вице-премьеры республики: министр промышленности и торговли Альберт Каримов и министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. Они будут вести ежедневный мониторинг ситуации и оперативно докладывать о ней, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил обсудить с торговыми сетями вопрос увеличения поставок в магазины продуктов и товаров, которые пользуются наибольшим спросом у населения. Глава региона также обратил внимание на необходимость исключения провокаций, в том числе в социальных сетях, которые могут подстегнуть спрос. "Прошу провести разъяснительную работу по исключению провокаций - в соцсетях пишут, что отсутствуют товары - крупы, соль, сахар, некоторые реагируют таким образом, что целыми корзинами скупают товары. Необходимо спокойно на это реагировать", - заявил он в понедельник на оперативном заседании областной администрации.