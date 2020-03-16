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Распространение коронавируса нового типа

"Яндекс.Лавка" временно отменяет платную доставку

"Пока ситуация с коронавирусом не разрешится", доставка будет бесплатной, заявил Даниил Шулейко

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Яндекс.Лавка" отменяет платную доставку пока ситуация с коронавирусом не разрешится. Об этом сообщил Даниил Шулейко - CEO "Яндекс.Такси", куда входит "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" на своей странице в Facebook.

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"Мы решили отменить платную доставку в "Яндекс Лавке", пока ситуация с коронавирусом не разрешится. Напоминаю, что доставка была платной в часы повышенного спроса и в удаленные районы", - написал он.

Шулейко отметил, что сейчас важно минимизировать скопление людей и появляющиеся в магазинах очереди тому не способствуют. "Мы уже увеличили объемы поставок на каждую из лавок и делаем ряд проектов, чтобы не допустить дефицита на самые востребованные товары. Все это приобретает особый смысл, если мы говорим о пожилых людях - о тех, кто находится в зоне повышенного риска и в целом сложнее переносит болезни", - пишет он.

По данным CEO, сейчас доставка по району продуктов, средств гигиены и бытовой химии происходит за 10-15 минут. Доставка для всех остается бесплатной, она осуществляется бесконтактно (курьер аккуратно возле входной двери выложит заказ, поставит на термосумку и позвонит в дверь - прим. ТАСС).

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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