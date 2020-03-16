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"Аэрофлот" приостанавливает рейсы в Белград, Любляну и в восемь городов Казахстана

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" расширила список временно отмененных маршрутов полета на фоне распространения коронавируса. Так, с 21 марта по 23 апреля 2020 года временно не будут осуществляться рейсы из Москвы и обратно в Белград (Сербия), а с 18 марта по 23 апреля - в Любляну (Словения), говорится в сообщении перевозчика.

Кроме того, "Аэрофлот" приостановил полеты в восемь городов Казахстана: Алма-Ату, Актобе, Актау с 23 марта по 23 апреля, Костанай с 21 марта по 22 апреля, Караганду с 19 марта по 23 апреля, Нур-Султан с 20 марта по 23 апреля, Шымкент с 23 марта по 22 апреля и Атырау с 24 марта по 23 апреля.

Теги
КазахстанСловенияРоссияСербия
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