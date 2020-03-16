Azur Air начнет вывозить пассажиров из Доминиканы из-за ограничения рейсов с Россией

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air будет вывозить своих пассажиров из Доминиканской Республики в связи с решением ее властей ограничить авиасообщение с рядом стран до 15 апреля из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщается на странице авиакомпании в Facebook.

"В связи с необходимостью эвакуации россиян из Доминиканы до 20 марта, Azur Air приступила к формированию расписания рейсов для обеспечения вывоза всех своих пассажиров", - говорится в сообщении.

Также компания попросила пассажиров, купивших туристические путевки в Доминикану с перелетом рейсами Azur Air, обратиться за возвратом или переоформлением туров по месту их приобретения.

Авиационная отрасль в 2020 году столкнулась с наиболее масштабным сокращением полетов за всю новейшую историю. На данный момент авиасообщение РФ и ряда стран ограничено. За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены полеты в страны Европейского союза, Китай, Южную Корею, Иран, Узбекистан и др.