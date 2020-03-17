Первый этап трассы от Краснодара до Керчи планирует строить компания холдинга "Мостотрест"

КРАСНОДАР, 17 марта. /ТАСС/. Компания "Трансстроймеханизация" стала единственным участником аукциона на право строительства первого этапа трассы от Краснодара до Керчи, стоимость контракта более 59 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что строительство трассы от Краснодара до Темрюкского района протяженностью 119 км, ведущей к Крымскому мосту, обойдется почти в 100 млрд рублей. На первый этап выделены федеральные средства. Трасса позволит решить проблему пробок из-за возросшего автотрафика в сторону моста, связавшего Крым с другими регионами России. Сейчас дорога проходит через ряд населенных пунктов, в их числе город Темрюк, а новая трасса пройдет в обход населенных пунктов.

"По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе", - говорится в материалах закупки.

Согласно данным сайта, эту заявку подало ООО "Трансстроймеханизация". Контракт планируется заключить по максимальной цене 59,19 млрд рублей.

Согласно данным на сайте компании, "Трансстроймеханизация" основана в 2005 году для комплексного строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры в России. Она участвовала, в частности, в строительстве комплекса защитных сооружений от наводнений в Санкт-Петербурге, автомагистралей М-4 "Дон" и М-9 "Балтия", скоростной дороги Москва - Санкт-Петербург, в реконструкции аэродромных комплексов в аэропортах Внуково, Шереметьево и других. Входит в группу компаний "Мостотрест".

На сайте ПАО "Мостотрест" сообщается, что компания основана в 1930 году как Всесоюзный трест по строительству внеклассных и больших мостов. За это время построено более 7,7 тыс. объектов, в том числе в рамках подготовки к зимней Олимпиаде в Сочи, на новых федеральных трассах. В настоящее время холдинг оказывает услуги в инфраструктурном строительстве на территории РФ, специализируясь на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог и других инженерных сооружений, оказании сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, инвестировании в инфраструктурные проекты.