Госдума обсудит право правительства замораживать цены на лекарства

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Государственная дума на пленарном заседании во вторник рассмотрит законопроект, внесенный группой депутатов фракции "Единая Россия" во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, направленный на право правительства устанавливать предельно возможную цену на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Документ вынесен на первое чтение. Законопроект наделяет правительство правом зафиксировать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых. Таким правом правительство cможет воспользоваться в случае чрезвычайной ситуации, угрозы широкого распространения заболевания или если стоимость препаратов в течение 30 дней необоснованно выросла более, чем на 30%, сразу в нескольких регионах.

Правительство будет вправе устанавливать предельно допустимые цены на лекарства на срок не более 90 дней. С помощью таких нововведений депутаты намерены исключить резкий рост цен на лекарства и медицинские изделия, в том числе в случае эпидемии.

Ранее первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что из-за "напряженной обстановки, которая происходит в стране и в мире", депутаты решили ускорить рассмотрение законопроекта, чтобы принять его во всех трех чтениях уже на этой неделе, с целью защитить граждан "в условиях разворачивающейся в мире пандемии коронавируса".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран, в том числе на РФ, и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.