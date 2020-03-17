Зеленский попросил украинских бизнесменов выделить $500 млн на борьбу с коронавирусом

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи, посвященной борьбе с коронавирусом, попросил крупных украинских бизнесменов выделить государству 12-13 млрд гривен (около 450-500 млн долларов). Об этом он сообщил в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на канале "Ай-Cи-Ти-Ви".

"Я говорил с ними очень откровенно. Я сказал, что эта страна вас кормила долгое время. Пришло время вам помочь стране. Мы делаем отдельный фонд. Нам понадобится где-то 12-13 млрд гривен. Нам нужна их помощь", - сказал он.

Встреча президента с представителями крупного бизнеса состоялась в понедельник вечером. На ней речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов на коронавирус, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств. Бизнесмены, по данным пресс-службы офиса Зеленского, согласились с предложениями президента и пообещали оказать всю необходимую помощь государству.

На Украине с 12 марта введен трехнедельный карантин из-за коронавируса. К настоящему моменту в стране официально зафиксировано семь случаев заражения - один в Житомирской области, четыре - в Черновицкой области, два - в Киеве. В Житомирской области от вируса скончалась 71-летняя женщина.