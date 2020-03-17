В АКОРТ рассказали о ситуации с запасами и доставкой товаров в торговых сетях

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Торговые сети в настоящее время не испытывают проблем с запасами и доставкой основных товарных категорий в магазины. Об этом во вторник сообщила газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илью Власенко.

"У торговых сетей на сегодняшний день нет проблем по основным товарным категориям [товаров]: ни с запасами, которые сформированы с учетом колебаний спроса, ни с доставкой продукции в магазины. Совместно с органами федеральной власти прорабатываются вопросы ускорения доставки продукции, которая пользуется повышенным спросом", - сообщил Власенко изданию.

Он отметил, что зафиксирован высокий спрос на гречку, макароны, средства дезинфекции, а также туалетную бумагу. Большое внимание уделяется поставке товаров в небольшие торговые точки. Власенко подчеркнул, что правительство, местные администрации и ритейлеры держат на контроле ситуацию с поставкой товаров.

В материале известий отмечается, что, по словам Власенко, запасов по основным товарным группам в магазинах должно хватить почти на восемь недель.

Ранее Минпромторг РФ заявил, что торговые сети на фоне ситуации с коронавирусом нового типа заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков. 16 марта ведомство разослало ритейлерам письмо с рекомендациями по работе в период противодействия коронавирусу.