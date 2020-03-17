{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В АКОРТ рассказали о ситуации с запасами и доставкой товаров в торговых сетях

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря ассоциации Илью Власенко, проблем с этим не наблюдается
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Торговые сети в настоящее время не испытывают проблем с запасами и доставкой основных товарных категорий в магазины. Об этом во вторник сообщила газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илью Власенко.

На эту тему
Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

"У торговых сетей на сегодняшний день нет проблем по основным товарным категориям [товаров]: ни с запасами, которые сформированы с учетом колебаний спроса, ни с доставкой продукции в магазины. Совместно с органами федеральной власти прорабатываются вопросы ускорения доставки продукции, которая пользуется повышенным спросом", - сообщил Власенко изданию.

Он отметил, что зафиксирован высокий спрос на гречку, макароны, средства дезинфекции, а также туалетную бумагу. Большое внимание уделяется поставке товаров в небольшие торговые точки. Власенко подчеркнул, что правительство, местные администрации и ритейлеры держат на контроле ситуацию с поставкой товаров.

В материале известий отмечается, что, по словам Власенко, запасов по основным товарным группам в магазинах должно хватить почти на восемь недель.

Ранее Минпромторг РФ заявил, что торговые сети на фоне ситуации с коронавирусом нового типа заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков. 16 марта ведомство разослало ритейлерам письмо с рекомендациями по работе в период противодействия коронавирусу.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Фондовые торги в США закрылись падением индексов. Dow Jones потерял почти 13%
Это крупнейший обвал котировок с октября 1987 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС