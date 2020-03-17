Фондовая биржа Сан-Паулу закрылась падением почти на 14%

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 марта. /ТАСС/. Фондовая биржа Сан-Паулу в понедельник продолжила падение прошлой недели, обвалившись к закрытию сессии на 13,92%. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

На закрытии сессии, в первые полчаса которой сработал механизм автоматической приостановки торгов из-за резкого падения котировок (на 12,53%), ее основной индекс Ibovespa опустился до 71168 пунктов. В течение дня этот показатель подбирался к откату на 15%, после чего площадка ушла бы на второй перерыв.

С начала года Ibovespa просел на 38,46%, напоминает газета Valor Economico. Эксперты издания полагают, что это стало последствием принятых в воскресенье решений Федеральной резервной системы (ФРС) США о мерах количественного смягчения и понижении ключевой ставки.

Ценные бумаги авиаперевозчиков Azul и GOL в понедельник потеряли 36,87% и 28,02% своей стоимости, а с начала месяца - 64,2% и 68,16%. Совокупные потери компаний, торгующихся на площадке, составили по итогам сессии 380 млрд реалов (около $76 млрд).

Курс бразильской национальной валюты к доллару США по результатам торгов впервые закрепился выше психологической отметки 5 реалов за доллар.