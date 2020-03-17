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Распространение коронавируса нового типа

Uzbekistan Airways 17 марта выполнит рейс из Ташкента в Москву и обратно

Это необходимо для вывоза иностранных граждан и доставки граждан Узбекистана на родину

ТАШКЕНТ, 17 марта./ТАСС/. Лайнер национальной авиакомпании Uzbekistan Airways 17 марта совершит рейс по маршруту Ташкент - Москва - Ташкент для вывоза иностранных граждан и доставки граждан Узбекистана на родину. Об этом во вторник сообщила пресс-служба перевозчика.

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"Время вылета из Ташкента - в 10:00 (08:00 мск), из Москвы - в 13:00 по местному (московскому - прим. ТАСС) времени", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как подчеркнули в авиакомпании, на борт самолета "в первую очередь будут приниматься пассажиры с билетами на рейсы, отмененные 16, 17 и 18 марта".

"По прилете в Ташкент пассажиры будут отправлены в пункт временного размещения, встретить их в аэропорту нельзя", - предупредили в Uzbekistan Airways. Отмечается, что по вопросам пребывания пассажиров в пункте временного размещения необходимо обращаться в штаб Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию при Минздраве республики.

15 марта специалисты института вирусологии Узбекистана выявили коронавирус у прилетевшей из Франции женщины - врача по специальности. В этот же день правительство республики приняло решение объявить карантин во всех детских садах и учебных заведениях, отменить мероприятия по празднованию Навруза, а также временно прекратить транспортное сообщение с другими странами. В настоящее время в республике зарегистрировано восемь случаев заражения новым коронавирусом.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
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