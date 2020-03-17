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В Башкирии внедрят информационную систему для оповещения пчеловодов о химобработке полей

Система поможет избежать гибели или заражения пчел в результате обработки полей. В этом году ее протестируют в пилотном режиме в нескольких муниципалитетах региона

УФА, 17 марта. /ТАСС/. Информационную систему по предупреждению пчеловодов о химической обработке сельхозугодий в пилотном режиме начнут тестировать в этом году в Башкирии, она позволит избежать гибели пчел от гербицидов. В системе зарегистрированы практически все производители сельскохозяйственной продукции региона, сообщила ТАСС начальник аналитического отдела Минсельхоза республики Юлия Путятинская.

"В этом году стоит задача сформировать информационно-оповестительную систему, на которой на геоинформационной подложке, то есть на карте будут расположены в привязке к месту пасеки. Там же будет информация, где есть поля и какими культурами они засеваются, это делается для того, чтобы пчеловоды знали, какие поля, когда и какими средствами защиты от сорняков и вредителей будут обрабатываться. В этом году в пилотном режиме протестируем систему в нескольких муниципалитетах", - сказала Путятинская.

В 2019 году наблюдалась гибель пчел во время внесения химикатов на поля с рапсом, поскольку эту культуру требуется обрабатывать около 5-6 раз за сезон. С внедрением геоинформационной системы владельцы сельхозугодий также смогут увидеть расположение пасек и предупредить пчеловодов, находящихся в зоне риска. "Растениеводческие предприятия смогут взаимодействовать с пчеловодами на этой платформе, потому что пасечники указывают местоположение своих ульев, а аграрии - чем и когда они будут обрабатывать поля. Система таким образом поможет избежать гибели или заражения пчел за счет своевременного оповещения", - добавила собеседница агентства.

На данный момент в системе есть данные всех пчеловодов региона, оповещения они будут получать в личных кабинетах информационной платформы.

По данным Минсельхоза Башкирии, на начало 2019 года в республике насчитывалось более 325 тыс. пчелиных семей, по итогам 2018 года произведено свыше 12 тыс. тонн меда. Регион производит 7,7% товарного меда России, экспортируя 400 тонн продукции за рубеж. Башкирский мед и продукты на его основе поставляются в Европу, США, Японию, в страны Ближнего Востока и СНГ. В основном в республике мед производят диким, бортевым, колодным и рамочным способами.

В 2019 году обработка полей гербицидами привела к гибели 2,5 тыс. пчелосемей, что составляет 0,8% от общего числа.

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