Росстандарт предлагает ввести оборотные штрафы за фальсификат на рынке труб

"И по топливу, и по другим особо опасным видам продукции, которая обращается на рынке, нам нужно развивать практику применения оборотных штрафов. Это касается тех рынков, где сложно установить прослеживаемость, сложно доказать вину, размер ущерба. Но при этом мы понимаем, что нарушителям очень выгодно использовать эти лазейки, и тут оборотные штрафы могут иметь серьезное значение", - сказал он.

Глава Росстандарта уточнил, что в первую очередь введение оборотных штрафов в размере определенного процента от выручки возможно для сложной техники и машиностроительной продукции, а также труб нефтегазовой промышленности.

"В первую очередь, это все, что связано со сложной техникой и машиностроительной продукцией. Сейчас, например, есть проблемы на рынке сельхозтехники, где под видом новой выпускается очень много восстановленной б/у техники. Берется базовая конструкция трактора, с "развалов" собирают заново сельхозтехнику и выдают ее за новую", - сказал он. Абрамов добавил, что такая же картина наблюдается на рынке труб, где мошенники очищают отслужившие трубы из нефтегазовой промышленности и продают их под видом новых для ЖКХ.

"На заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции было принято решение поддержать разработку мер по борьбе с такими проблемами. Сейчас эти решения проходят процедуру межведомственного согласования", - добавил он.

В настоящее время в РФ действуют оборотные штрафы за нарушения требований техрегламента по физико-химическим характеристикам топлива в размере 1% выручки, полученной от реализации топлива (но не менее 500 тыс. рублей). За повторное нарушение штраф увеличивается до 3% (минимум - 2 млн рублей), либо предусматривается приостановка деятельности сроком до 90 дней. Проект нового КоАПа предполагает введение оборотных штрафов и за недолив топлива. Минпромторг и Росстандарт неоднократно ранее отмечали эффективность этих мер.