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Распространение коронавируса нового типа
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Правительство не будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году

Там также сообщили, что примут оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Правительство РФ и Центральный банк вводят пакет мер поддержки экономики в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в документе "О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития", опубликованном во вторник на сайтах кабмина и ЦБ.

"Правительство и Центральный банк Российской Федерации принимают оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках", - говорится в документе. Там отмечается, что, благодаря ответственной макроэкономической политике последних лет, кабмин и ЦБ "обладают достаточным объемом финансовых ресурсов" и "будут принимать все необходимые для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности меры".

"Правительство и Банк России вводят пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия этих факторов (связанных с распространением коронавируса - прим. ТАСС) для населения и экономики", - указано в документе.

Правительство также не будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году.

Минфин в свою очередь проведет мониторинг сбалансированности региональных бюджетов, по мере необходимости им будет оказана финансовая поддержка.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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