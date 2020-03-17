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Распространение коронавируса нового типа

Правительство примет решение о выплатах по больничным тем, кто оказался на карантине

Там отметили, что ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Правительство России примет решение о выплатах денег по больничным гражданам, оказавшимся на обязательном карантине в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в совместном сообщении Банка России и правительства РФ, опубликованном во вторник.

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"Ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат. Правительство примет решение о соответствующих выплатах по больничным оказавшимся на обязательном карантине", - говорится в сообщении.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран, включая Россию, и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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