Правительство примет решение о выплатах по больничным тем, кто оказался на карантине

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Правительство России примет решение о выплатах денег по больничным гражданам, оказавшимся на обязательном карантине в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в совместном сообщении Банка России и правительства РФ, опубликованном во вторник.

Что включает план правительства РФ по борьбе с коронавирусом?

Что включает план правительства РФ по борьбе с коронавирусом? Главное

"Ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат. Правительство примет решение о соответствующих выплатах по больничным оказавшимся на обязательном карантине", - говорится в сообщении.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран, включая Россию, и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.