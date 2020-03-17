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В порту Астрахани в этом году запустят терминал по перекачке пищевых масел в Иран

Масло будут направлять в порт из Самарской и Воронежской областей и Республики Татарстан

АСТРАХАНЬ, 17 марта. /ТАСС/. Астраханский порт запустит терминал по перекачке пищевых масел для экспорта в Иран в мае этого года, сообщил во вторник ТАСС генеральный директор порта Ринат Аюпов.

"До мая будут качать [масло] в тестовом режиме. Были проблемы с оборудованием: когда строили терминал, оборудование было заявлено на определенные мощности, а когда его поставили, те мощности не подтвердились. Подрядчиков обязали демонтировать оборудование и поставить более мощное. Сейчас испытываем в тестовом режиме", - рассказал ТАСС Ринат Аюпов, уточнив, что после мая терминал выйдет на 25% максимальной мощности.

Масло в Астраханскую область пойдет из Самарской и Воронежской областей и Республики Татарстан. Соответствующие контракты были подписаны в этом году, уточнил собеседник агентства. Из порта Астрахани масло будут отправлять в Иран.

Предварительные объемы перекачки в мае после тестовой работы - 10 тыс. тонн масла в месяц. Максимальная ежемесячная загрузка терминала - 40 тыс. тонн масла.

Астраханский порт - стивидор морского порта Астрахань, сотрудничает с более чем 40 компаниями из Ирана. Морской порт расположен в устьевой части реки Волга, обрабатывает все виды генеральных и навалочных грузов, контейнеры. В границах порта осуществляют свою деятельность более 100 хозяйствующих субъектов. Мощность морских портов Астраханской области (порт Оля и порт Астрахань) составляет более 16 млн тонн.

Теги
ИранРоссияТатарстанАстраханская областьВоронежская областьСамарская область
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