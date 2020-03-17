ВТБ стал владельцем пакета акций "Ростелекома"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ в рамках сделки по продаже Tele2 стал владельцем пакета акций "Ростелекома", следует из сообщений банка.

Сначала ВТБ сообщил о получении 21,57% акций "Ростелекома", после чего снизил свою долю в госоператоре до 13,13%.

ТАСС направил запрос в пресс-службу ВТБ.

В свою очередь "Ростелеком" сообщил, Росимущество 20 февраля направило госоператору акционерное соглашение, заключенное между Российской Федерацией в лице Росимущества и банком ВТБ. Согласно документу, Росимущество приобретает право распоряжаться частью акций (8,44%) "Ростелекома", которые есть во владении ВТБ.

В ноябре 2019 года совет директоров "Ростелекома" согласовал условия консолидации "Т2 РТК Холдинга" (Tele2), в рамках которой госоператор приобретет 55% компании. Сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% акций Tele2, остальным пакетом владеет компания Tele2Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова - 40%, у банка "Россия" - 10%. В середине февраля "Ростелеком" получил право распоряжаться 100% голосов Tele2.

Ранее также сообщалось, что в результате сделки, по предварительным оценкам, Росимущество будет владеть 33,2-38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", ВТБ - 18,8-21,6%, "Телеком Инвестиции" - 6,8-7,8%, ВЭБ.РФ - 2,9-3,4%, "Мобител" - 0,3-0,4%. Free-float "Ростелекома" при этом составит не менее 28,6%.