РБК: Минэнерго РФ предлагает ввести квоты на перевозку угля на Восток

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минэнерго РФ предлагает ввести квоты на вывоз угля в восточном направлении, исходя из принципа равномерности и пропорциональности отгрузкам в западном направлении, где спрос и цены на уголь ниже, чем на востоке, сообщает РБК со ссылкой на документы ведомства.

Как ранее рассказали ТАСС в пресс-службе Минтранса, министерство совместно с Минэнерго и РЖД разрабатывает методику по распределению доступа к перевозке грузов железнодорожным транспортом в условиях ограниченных пропускных способностей инфраструктуры.

"Подход Минэнерго базируется на техническом плане РЖД по отгрузке угля со станций Западно-Сибирской железной дороги в направлении портов и пограничных переходов Дальнего Востока, который монополия должна будет готовить на год вперед, но уточнять поквартально и помесячно. Планирование отгрузок Минэнерго предлагает осуществлять в два этапа: сначала согласовывать только половину заявок (50%) на погрузку угля, а оставшиеся заявки от компаний принимать пропорционально их отгрузкам в направлении портов Балтики, Арктики и Азово-Черноморского бассейна", - пишет РБК.

О проекте развития Восточного полигона

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн т в год к уровню 2012 года - до 124,9 млн т.

РБК со ссылкой на материалы РЖД сообщал, что холдинг подготовил план по ускоренному развитию железных дорог Восточного полигона, сроки реализации планируется сократить на один-два года.

По информации издания, РЖД планируют ускорить строительство дополнительных железнодорожных путей и развитие станций на участках Мариинск - Тайшет, Междуреченск - Тайшет, Хабаровск - Находка. Перечень включает в себя 50 объектов первого этапа модернизации Восточного полигона, а также объекты, необходимые для реализации проекта по скоростной доставке контейнеров от дальневосточных портов к западным границам России.

Документ также предполагает интенсификацию второго этапа развития магистралей, реализация которого позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн т в год. Новый план устанавливает крайний срок второго этапа на 2023 год вместо первоначального 2024 года.