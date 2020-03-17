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Возможный трубоукладчик "Северного потока - 2" вновь изменил курс

Судно изменило курс с египетского города Суэц на порт Мапуту в Мозамбике

ТАСС, 17 марта. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может принять участие в достройке газопровода "Северный поток - 2", изменило курс с египетского города Суэц на порт Мапуту в Мозамбике, свидетельствуют данные портала Myshiptracking.

В феврале судно покинуло порт Находка на Дальнем Востоке и отправилось в сторону Сингапура, куда оно должно было прийти 22 февраля. Позже маршрут был изменен на Шри-Ланку, куда судно должно было прибыть 24 февраля.

Сейчас "Академик Черский" находится на севере Мадагаскара. В порт Мапуту он должен прийти 23 марта.

Судно с 2016 года находится в эксплуатации ООО "Газпром флот".

В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству "Северного потока - 2" и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что трубопровод будет достроен своими силами. Министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком "Северного потока - 2" судно "Академик Черский". По прогнозам Минэнерго, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года. Пока "Северный поток - 2" построен на 93%.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (в частности, Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Партнерами "Газпрома" по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.

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