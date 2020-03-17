Азербайджанская нефть поступила на Мозырьский НПЗ в Белоруссии

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Азербайджанская нефть из порта Одессы по нефтепроводу "Одесса - Броды" с первого танкера поступила на Мозырьский НПЗ. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Нефти из порта Одессы по нефтепроводу поступила на Мозырьский НПЗ, завод приступил к ее переработке", - сообщил он. По его словам, второй танкер нефти, купленной также у Азербайджана, 15 марта прибыл в порт Одессы "Южный" и встал на слив.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских предприятий.

Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ в марте около 1 млн тонн нефти. В том числе в марте Азербайджан поставит Белоруссии три танкера нефти суммарным объемом около 250 тыс. тонн. До этого белорусская сторона закупила партию нефти в Норвегии. Она была доставлена на НПЗ страны через порт в литовской Клайпеде по железной дороге. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после переговоров 11 марта в Москве с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что республика будет ежемесячно закупать не менее двух танкеров нефти из альтернативных РФ источников даже в случае достижения договоренностей с крупными российскими НК о возобновлении поставок нефти в страну.