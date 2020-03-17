Глава Росавиации считает, что ситуация на авиарынке может привести к банкротству компаний

Ситуация на авиарынке может привести к ряду банкротств авиакомпаний. Об этом заявил глава Росавиации Нерадько.

Он также сообщил, что убытки российских авиакомпаний в случае приостановки полетов до конца могут превысить 100 млрд рублей.

"Различные цифры называются, если такая ситуация сохранится до конца года. Эти цифры различны, они требуют проверки, но называются - свыше 100 млрд рублей",- сказал он, говоря об убытках авиакомпаний.

Нерадько добавил, что авиакомпании России недополучили из-за закрытия полетов в Китай только в феврале 2019 года 1,7 млрд рублей.

"По оценке самих авиакомпаний от закрытия направлений на Китай, упущенная маржинальная прибыль составила порядка 1,7 млрд рублей только за февраль", - сказал он.

Глава Росавиации отметил, что для поддержки авиакомпаний РФ необходимо обнулить сборы за аэронавигационное обслуживание на некоторых маршрутах.

Он также считает, что коронавирус может сказаться на безопасности полетов, вызвать проблемы с доставкой запчастей для самолетов из-за рубежа.