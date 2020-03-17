В Саратовской агломерации увеличили долю дорог в нормативном состоянии на 14% за год

САРАТОВ, 17 марта. /ТАСС/. Почти 14% дорог Саратовской агломерации отремонтировали и привели в нормативное состояние в 2019 году по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Таким образом, в настоящий момент в нормативное состояние приведены более 67% всех дорог агломерации. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Николай Чуриков.

"На начало 2019 года доля автодорог Саратовской агломерации в нормативном состоянии составляла около 53%. По итогам 2019 года эта цифра увеличена почти на 14%, таким образом, сейчас в нормативное состояние приведено более 67%", - сказал министр.

Он уточнил, что работы велись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "Национальным проектом на 2020 год запланировано увеличение доли автодорог Саратовской агломерации, которые находятся в нормативном состоянии еще на 8%, до 75%", - добавил министр. По словам министра, всего в 2020 году в области на реализацию национального проекта планируется направить 6,17 млрд рублей, в основном средства будут выделены из федерального бюджета.

По данным пресс-службы министерства, протяженность дорог Саратовской городской агломерации составляет 963,7 км, за исключением федеральных трасс.

Министр уточнил, что за счет национального проекта в 2019 году удалось добиться снижения количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорогах региона более чем на 8%. Для снижения аварийности ведется, например, ямочный ремонт дорог, устанавливаются освещение, светофоры. "Все мероприятия в рамках национального проекта по повышению безопасности на дорогах проводятся совместно с МВД РФ. И наши усилия не прошли даром: по информации ГИБДД, по итогам 2019 года наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 2,4%, а снижение числа погибших - почти на 9%", - отметил министр.

Он добавил, что в настоящее время готовится бюджетная заявка на 2021 год, которая позволит получить необходимое финансирование на то, чтобы обеспечить снижение аварийных участков на дорогах региона.