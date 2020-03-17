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TCS Group завершила программу buyback, выкупив 650 тыс. GDR на $9 млн

Головная структура "Тинькофф банка" выкупила 650 тыс. глобальных депозитарных расписок по средней цене в $13,99 на общую сумму более $9 млн

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. TCS Group - головная структура "Тинькофф банка" - завершила объявленную ранее программу buyback, выкупив 650 тыс. глобальных депозитарных расписок (GDR) по средней цене в $13,99 на общую сумму более $9 млн, говорится в сообщении группы.

Обратный выкуп расписок проводился несколько дней - с 12 по 16 марта.

Группа анонсировала программу buyback 11 марта. Предполагалось, что она может продлиться до 31 марта 2020 года.

Бумаги TCS Group торгуются на Московской и Лондонской биржах. В октябре 2013 года TCS Group впервые провел IPO 62,1 млн GDR на Лондонской бирже по цене 17,5 доллара за бумагу. 28 октября 2019 года группа объявила о начале торгов глобальными депозитарными расписками (GDR) на Московской бирже в рублях.

В состав TCS Group входят "Тинькофф банк", виртуальный мобильный оператор "Тинькофф мобайл", "Тинькофф страхование", управляющая компания "Тинькофф капитал", сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф центр разработки", а также автономная некоммерческая организация "Тинькофф образование".

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Россия
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