Индексы Мосбиржи и РТС упали на 2-3%

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские биржевые индексы вернулись к снижению в ходе торгов на Московской бирже. Так, индекс РТС падает на 2,78%, до 937,9 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:39 мск.

Индекс Мосбиржи теряет около 2% и находится на отметке в 2222,42 пункта.

Индексы начали вторник с отскока после снижения в понедельник, но вскоре вернулись в "красную зону". Рубль пока слабеет относительно доллара, но укрепляется к евро: американская валюта растет на 0,01%, до 74,67 рубля, европейская снижается на 0,47%, до 83,02 рубля (данные на 11:50 мск).

Причиной временного роста российского рынка стал технический отскок, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Вчера американский рынок закрылся сильнейшим падением за много лет, сегодня фьючерсы торгуются в зеленой зоне, прибавляют около 4%. На локальном рынке нет значимых событий, отыгрывается динамика внешних площадок", - пояснил он.

Отскок произошел на фоне роста цен на нефть, что может быть связано с покупками США сырья в стратегический резерв, также отметил старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. "Определяющей остается ситуация с пандемией коронавируса, пока она продолжит развиваться бешеными темпами, рынки останутся под сильным давлением", - добавил он.

По прогнозам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи во вторник может уйти ближе к 2200 пунктов, курс доллара может сместиться к 75 рублям. В ИК "Фридом Финанс" полагают, что по итогам дня рынок способен прибавить 3-4%, ориентир для индекса Мосбиржи - 2350 пунктов. Валюта будет пока демонстрировать повышенную волатильность - в диапазоне 73-75 рублей за доллар, ожидают аналитики.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские биржевые индексы вернулись к снижению в ходе торгов на Московской бирже. Так, индекс РТС падает на 2,78%, до 937,9 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:39 мск.

Индекс Мосбиржи теряет около 2% и находится на отметке в 2222,42 пункта.