ФАС пока не получала жалоб на рост цен или нехватку социально значимых товаров

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России) пока не получала жалоб на рост цен или нехватку социально значимых товаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"До настоящего времени жалоб в ФАС России не поступало", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что правительство РФ расширило практику использования "зеленого коридора" для ввоза социально значимых товаров и при необходимости готово к мерам дополнительной поддержки торговли в условиях коронавируса. Согласно данным опубликованным в документе "О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития", одной из ключевых задач в текущей ситуации является обеспечение стабильной работы торговой отрасли.

До этого Минпромторг РФ в условиях пандемии коронавируса просил торговые сети до 16 марта предоставить данные о запасах социально значимых товаров. Как сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупнейшие торговые сети, товаров с учетом разброса по различным категориям хватит на несколько недель.