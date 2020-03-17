{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

ФАС пока не получала жалоб на рост цен или нехватку социально значимых товаров

Ранее правительство расширило практику использования "зеленого коридора" для ввоза социально значимых товаров

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России) пока не получала жалоб на рост цен или нехватку социально значимых товаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"До настоящего времени жалоб в ФАС России не поступало", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что правительство РФ расширило практику использования "зеленого коридора" для ввоза социально значимых товаров и при необходимости готово к мерам дополнительной поддержки торговли в условиях коронавируса. Согласно данным опубликованным в документе "О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития", одной из ключевых задач в текущей ситуации является обеспечение стабильной работы торговой отрасли.

До этого Минпромторг РФ в условиях пандемии коронавируса просил торговые сети до 16 марта предоставить данные о запасах социально значимых товаров. Как сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупнейшие торговые сети, товаров с учетом разброса по различным категориям хватит на несколько недель.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 3,7 млрд рублей
Такой же объем валюты Банк России продал 13 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС