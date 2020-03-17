Utair приостановила рейсы в Армению, Азербайджан, Белоруссию и Таджикистан

ТАСС, 17 марта. Авиакомпания Utair приостановила рейсы из России в Армению, Азербайджан, Белоруссию и Таджикистан. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании.

"Приостановленные рейсы: в Минск и обратно с 19 марта по 30 апреля, в Ереван и обратно с 20 марта по 30 апреля", - говорится на сайте авиаперевозчика в разделе о приостановленных в связи с коронавирусом рейсах.

Кроме того, с 18 марта по 30 апреля приостановлены рейсы из Сургута и Тюмени в Баку и обратно, из Москвы в Нахичевань и обратно. А также рейсы с 18 марта по 30 апреля из Сургута в Худжанд (Таджикистан) и обратно, кроме тех, которые запланированы на 21 марта.

Ранее Utair приостановила рейсы из России в Узбекистан, Берлин, Милан, Ригу и Вену. Авиакомпания предлагает людям, купившим билеты на отмененные рейсы, вернуть их полную стоимость.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.