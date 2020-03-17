Сбербанк предоставит рабочие места осужденным

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сбербанк привлечет находящихся в исправительных учреждениях людей, получивших возможность свободного перемещения за хорошее поведение, к работе по верификации не распознаваемых автоматизированными системами текстовых фрагментов в рамках проекта, реализуемого совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), рассказал журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

"Кандидатуры участников пилотного проекта подобраны местным управлением ФСИН, после чего возможность привлечения этих кандидатур оценивались различными профильными службами Сбербанка. В пилоте участвуют осужденные, получившие возможность свободного перемещения за хорошее поведение. Заключение им заменено на исправительный труд", - сказал Попов.

Он отметил, что никаких рисков для клиентов Сбербанка этот проект не несет. "Информация, которая будет предоставляться в работу людям, находящимся в исправительных учреждениях, не содержит никаких персональных данных, банковской или иной тайны, она обезличена, ее невозможно использовать для незаконной деятельности. Работа заключается в разметке данных. На распознавание выдаются обезличенные данные либо изображения, которые необходимо разметить либо верифицировать. Материалы абсолютно обезличены и фрагментарны", - уточнил Попов.

Зампред правления банка подчеркнул, что для Сбербанка очень важна поддержка социальных инициатив, и основная задача данного проекта - это решение проблемы занятости людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

"Мы верим, что им необходимо дать возможность зарабатывать честным трудом, и не только физическим, а более интеллектуальным и перспективным, и получать за это вознаграждение. Зачастую общество и работодатели не настроены на то, чтобы принять бывшего заключённого. Тем, кто, как говорят "встал на путь исправления", очень сложно адаптироваться к изменившимся условиям, найти себя. Надеемся, что наш пример будет позитивно воспринят и другими российскими бизнес-структурами, получит поддержку общества", - заключил он.