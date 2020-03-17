Госдума ратифицировала протоколы о распределении таможенных пошлин в бюджеты стран ЕАЭС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума ратифицировала два протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС, предусматривающий закрепление в нем новых нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов союза. Протоколы были подписаны в Ереване 1 октября 2019 года.

Согласно первому протоколу, нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин устанавливаются с 1 января 2020 года в следующих размерах: Армения - 1,220%, Белоруссия - 4,860%, Казахстан - 6,955%, Киргизия - 1,900%, Россия - 85,065%.

Как сообщили ранее в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, таким образом доля РФ в распределении ввозных пошлин в ЕАЭС снизится в 2020 году на 0,2% пункта (п.п.) - с нынешних 85,265% до 85,065%. Помимо России, на 0,1 п.п. понизилась доля Казахстана. В то же время доля Белоруссии выросла на 0,3 п.п.

Протокол также определяет, что высшие органы государственного финансового контроля государств-членов в рамках совместных контрольных мероприятий ежегодно проверяют соблюдение уполномоченными органами государств-членов положений протокола. Положения документа распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Второй протокол, ратифицированный Госдумой, вносит изменения в договор о ЕАЭС и учитывает нормы Таможенного кодекса союза в части возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.