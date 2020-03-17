Власти Петербурга не получали информацию об уходе автоконцерна Nissan с рынка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Петербурга не получали информацию о том, что автоконцерн Nissan, единственный завод которого в РФ расположен в городе, уходит с рынка. Об этом ТАСС сообщил во вторник заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексей Яковлев.

Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники сообщало, что уход Nissan из России обсуждался в связи с тем, что концерн якобы испытывает проблемы с модельным рядом, что сказывается на спросе.

"У нас такой информации нет. Слухи такие муссировались, в том числе в СМИ. Я думаю, что причина таких сомнений Nissan относительно дальнейшей судьбы здесь лежит не в коронавирусе", - сказал Яковлев, отвечая на вопрос о возможном уходе автоконцерна с рынка.

Ранее пресс-служба Nissan сообщила, что просчитывает вариант сокращения численности сотрудников на заводе в Санкт-Петербурге в связи с переходом на работу в одну смену. До этого завод объявил, что в течение нескольких месяцев перейдет на работу в одну смену, решение связано с непростой ситуацией на автомобильном рынке РФ.

Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе автоконцерна, предприятие пока не обсуждает возможность пересмотра графика работы в связи с эпидемиологической ситуацией. Официальный представитель Toyota рассказал агентству, что автомобильный завод компании также функционирует в штатном режиме.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Nissan в России в 2019 году сократились на 20%, до 65 тыс. автомобилей. В январе 2020 продажи упали на 1%, составив 4,9 тыс. машин. Открытие завода Nissan в Санкт-Петербурге состоялось в июне 2009 года. Производственная мощность - 100 тыс. автомобилей в год. Завод выпускает три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai.

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