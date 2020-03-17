Дума выводит предпринимателей из-под статьи УК о преступных сообществах

О необходимости внесения таких поправок в УК президент РФ Владимир Путин заявил во время прямой линии в 2019 году.

Согласно документу, в статье 210 Уголовного кодекса РФ, которая посвящена преступным организациям, будет добавлено примечание о том, что учредители, руководители и сотрудники юридического лица или же сотрудники и руководители его структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности за участие в ОПС только по причине работы в структуре, совершившей экономическое преступление. Нововведение не коснется фирм и компаний, которые было заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором, основном чтении президентский законопроект, направленный на вывод бизнес-структур из-под уголовной статьи об организованных преступных сообществах (ОПС), если эти структуры не были заведомо созданы для совершения преступлений.

Смягчение наказания за валютные нарушения

Документ также предлагает смягчить уголовное наказание за нарушение требований валютного законодательства и ввести административную преюдицию. Речь идет о нарушении в части зачисления или возврата денежных средств, совершенном в крупном размере. Такие действия будут признаваться преступлением, если лицо, которое их совершило, ранее уже подвергалось административному наказанию за аналогичное деяние.

При этом законопроект также усиливает уголовную ответственность за уклонение от репатриации денежных средств группой лиц по предварительному сговору. Уголовное наказание за такое преступление сегодня - штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период от двух до трех лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

Законопроект увеличивает максимально возможный штраф до 1 млн рублей, а тюремный срок - до пяти лет. В то же время повышаются пороговые значения крупного и особо крупного размеров нерепатриированных денежных средств. Крупным размером будет признаваться сумма в 100 млн рублей вместо 9 млн рублей, а особо крупным - 150 млн рублей вместо 45 млн рублей.

Повышение планки для неуплаты налогов и сборов

Законопроектом также изменяется порядок определения крупного и особо крупного размеров неуплаченных налогов, сборов и страховых взносов. Сегодня Уголовный кодекс устанавливает, что неуплата налогов и сборов считается преступлением в зависимости от суммы за последние три финансовых года. Изначально законопроект был направлен на то, чтобы отказаться от трехлетнего периода неуплаты налогов и вводить уголовное наказание только в зависимости от суммы неуплаченных налогов и сборов. Однако ко второму чтению профильный комитет доработал инициативу и вернул трехлетний период неуплаты налогов и сборов.

Документ устанавливает, что крупной считается неуплата физлицом налогов на сумму свыше 2,7 млн рублей в течение трех финансовых лет, а особо крупной - свыше 13,5 млн рублей. Законопроект также в три раза повышает пороговые значения для неуплаты налогов, сборов и страховых взносов со стороны предприятий. Так, неуплата предприятием налогов в крупном размере будет квалифицироваться от суммы в 15 млн рублей в течение трех финансовых лет, а в особо крупном - от 45 млн рублей в течение трех финансовых лет.

Поправки в КоАП

Депутаты также приняли во втором чтении еще один президентский законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Статья 15.25 дополняется частью, устанавливающей административную ответственность за неисполнение обязанности по обеспечению зачисления на счета в уполномоченных банках и счетах в банках за пределами РФ средств, причитающихся по внешнеторговому договору с нерезидентом по валютным операциям, проведенным однократно либо неоднократно в течение одного года, если сумма превышает 100 млн рублей, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф составит в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы денежных средств, зачисленных с нарушениями на счета в уполномоченных банках за каждый день просрочки, или в размере от 3/4 до одного размера суммы этих средств.

Штраф для должностных лиц составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, им также грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет.