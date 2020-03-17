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Путин: Генпрокуратуре нужно активнее заняться возвратом похищенных у страны средств

Президент отметил необходимость борьбы с коррупцией и защитой бюджетных средств, выделенных на реализацию нацпроектов, госпрограмм и гособоронзаказа

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент России Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ активизировать работу по борьбе с коррупцией при реализации национальных проектов и активнее заняться возвратом похищенных у страны активов и средств. Выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, глава государства сделал акцент на необходимости борьбы с коррупцией и защитой бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов, государственных программ и гособоронзаказа. 

"Конечно, бороться с коррупцией нужно всегда и по всем направлениям, но сегодня особенно важно то, о чем я сейчас сказал, потому что мы выделяем колоссальные ресурсы на решение общенациональных задач и достижение национальных целей развития, - сказал Путин. - Нужно обеспечить сохранность и эффективное использование этих ресурсов".

"Прошу Генеральную прокуратуру активизировать свою деятельность в этой сфере, более тесно сотрудничать с Федеральной службой судебных приставов, МВД, Росфинмониторингом, ФНС по возвращению незаконно приобретенного имущества, а проще говоря, украденных у страны, у наших людей, у общества активов и средств", - обратился глава государства Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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