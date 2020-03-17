Прокуроры пресекли 1 млн нарушений в сфере экономики в 2019 году

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские прокуроры за прошлый год пресекли около 1 млн нарушений в сфере экономики. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов во вторник на коллегии надзорного ведомства по итогам работы за 2019 год.

Он отметил, что рост социального благополучия населения невозможен без устойчивого экономического развития страны. "Поэтому много актуальных задач прокуроров связаны с соблюдением законности в различных отраслях экономики. В течение прошлого года средствами надзора пресечено порядка 1 млн нарушений в данной области", - сказал Краснов.

Нарушения касались проведения госзакупок (160 тыс.), использования государственного и муниципального имущества (136 тыс.), землепользования (98 тыс.), кредитно-банковской сферы (7 тыс.), включая деятельность микрофинансовых организаций.

Генпрокуратура РФ за год добилась выдачи 185 фигурантов уголовных дел из-за рубежа и исполнения 1,2 тыс. запросов о правовой помощи.

"В прошлом году Генеральная прокуратура добилась принятия компетентными органами иностранных государств решений о выдаче 185 российских граждан, исполнения свыше 1,2 тыс. запросов о правовой помощи, в том числе 43, касающихся установления, ареста и возврата зарубежных активов", - сказал генпрокурор, отметив, что эта работа будет продолжена.